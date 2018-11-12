Клубника. Иллюстративное фото. ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Виновницей скандала с иголками в австралийской клубнике оказалась сотрудница клубничной фермы. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

50-летняя гражданка Австралии вьетнамского происхождения Май Ут Тринх (My Ut Trinh) работала супервайзером на ферме, где выращивают клубнику. Ферма находится на севере города Брисбен.

Тринх арестовали в воскресенье - её ДНК нашли на одной из иголок, которая была спрятана в клубнике.

Во время первого заседания суда выяснилось, что главным мотивом женщины была злость на работодателя.

Вопрос об освобождении под залог на время следствия будет рассматриваться, когда выяснится, в чем заключались главные претензии женщины к работодателю.

Максимальный тюремный срок за порчу продуктов в Австралии недавно был повышен с 10 до 15 лет лишения свободы.

С начала сентября полиция получила около 200 обращений от потребителей, которые нашли в клубнике иголки. Неясно, сколько из этих случаев - дело рук супервайзера Тринх.

Полиция заявляет, что расследование всех обращений продолжается.

Впервые иголки в клубнике нашли в штате Квинсленд. Затем ягоды с иглами начали попадаться и жителям других штатов. В середине сентября полиция штата Новый Южный Уэльс арестовала подростка, который признался, что подкладывал иглы в клубнику ради забавы.

Точное число пострадавших неизвестно.

Эти случаи посеяли панику как среди покупателей, так и среди поставщиков фруктов. Австралийскую клубнику с иголками нашли и в одном из штатов Новой Зеландии.

Власти штата Квинсленд заявили, что некоторые торговые партнеры в России и Британии заблокировали импорт клубники из Австралии.

Власти Австралии срочно ввели дополнительные меры по контролю за экспортом клубники: теперь экспортеры, в частности, обязаны пропускать весь свой товар через металлоискатели.