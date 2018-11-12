Виновницей скандала с иголками в австралийской клубнике оказалась сотрудница клубничной фермы. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
50-летняя гражданка Австралии вьетнамского происхождения Май Ут Тринх (My Ut Trinh) работала супервайзером на ферме, где выращивают клубнику. Ферма находится на севере города Брисбен.
Тринх арестовали в воскресенье - её ДНК нашли на одной из иголок, которая была спрятана в клубнике.
Во время первого заседания суда выяснилось, что главным мотивом женщины была злость на работодателя.
Вопрос об освобождении под залог на время следствия будет рассматриваться, когда выяснится, в чем заключались главные претензии женщины к работодателю.
Максимальный тюремный срок за порчу продуктов в Австралии недавно был повышен с 10 до 15 лет лишения свободы.
С начала сентября полиция получила около 200 обращений от потребителей, которые нашли в клубнике иголки. Неясно, сколько из этих случаев - дело рук супервайзера Тринх.
Полиция заявляет, что расследование всех обращений продолжается.
Впервые иголки в клубнике нашли в штате Квинсленд. Затем ягоды с иглами начали попадаться и жителям других штатов. В середине сентября полиция штата Новый Южный Уэльс арестовала подростка, который признался, что подкладывал иглы в клубнику ради забавы.
Точное число пострадавших неизвестно.
Эти случаи посеяли панику как среди покупателей, так и среди поставщиков фруктов. Австралийскую клубнику с иголками нашли и в одном из штатов Новой Зеландии.
Власти штата Квинсленд заявили, что некоторые торговые партнеры в России и Британии заблокировали импорт клубники из Австралии.
Власти Австралии срочно ввели дополнительные меры по контролю за экспортом клубники: теперь экспортеры, в частности, обязаны пропускать весь свой товар через металлоискатели.
В австралийском сегменте интернета также появились сотни рецептов джемов, пирогов и других блюд из клубники. «Режьте ее (клубнику), но не отказывайтесь от нее», - писала в своих аккаунтах в соцсетях Национальная партия Австралии.