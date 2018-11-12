Пн, 12.11.2018
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  • Фото читателя: купленная в магазине Rimi вегетарианская пицца удивила своим составом

Фото читателя: купленная в магазине Rimi вегетарианская пицца удивила своим составом

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Купленная в магазине Rimi вегетарианская пицца.

ФОТО: Lugeja foto

Читатель Postimees прислал фотографию вегетарианской пиццы, купленной в одном из магазинов торговой сети Rimi, поскольку он обнаружил в ней кусочки курятины и ветчины.

Вегетарианская пицца.

ФОТО: Lugeja foto

Состав пиццы.

ФОТО: Lugeja foto

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс принесла клиенту извинения и предположила, что могла иметь место человеческая ошибка, так как сотрудник случайно наклеил на товар неправильную этикетку. «Мы уже довольно давно предлагаем вегетарианскую пиццу, так как на нее есть спрос. Подобные ошибки скорее являются исключением, - сказала Батс. - Если клиент свяжется с нами, мы могли бы компенсировать ошибку».

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