Фото читателя: купленная в магазине Rimi вегетарианская пицца удивила своим составом

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс принесла клиенту извинения и предположила, что могла иметь место человеческая ошибка, так как сотрудник случайно наклеил на товар неправильную этикетку. «Мы уже довольно давно предлагаем вегетарианскую пиццу, так как на нее есть спрос. Подобные ошибки скорее являются исключением, - сказала Батс. - Если клиент свяжется с нами, мы могли бы компенсировать ошибку».