Фото читателя: купленная в магазине Rimi вегетарианская пицца удивила своим составом
12 ноября 2018, 14:04
Читатель Postimees прислал фотографию вегетарианской пиццы, купленной в одном из магазинов торговой сети Rimi, поскольку он обнаружил в ней кусочки курятины и ветчины.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс принесла клиенту извинения и предположила, что могла иметь место человеческая ошибка, так как сотрудник случайно наклеил на товар неправильную этикетку. «Мы уже довольно давно предлагаем вегетарианскую пиццу, так как на нее есть спрос. Подобные ошибки скорее являются исключением, - сказала Батс. - Если клиент свяжется с нами, мы могли бы компенсировать ошибку».