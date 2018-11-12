Тяжелая авария в Латвии: автомобиль упал в реку, а пьяный водитель сбежал, оставив пассажирку в машине
12 ноября 2018, 14:15
На прошлой неделе в Латвии некий мужчина съехал в реку на автомобиле и бросил машину в воде. В салоне находилась пассажирка, сообщают в Госполиции.
Как отмечается, мужчина заехал за заграждение моста, упал с него в реку и оставил место ЧП. Травмы получила женщина 1973 года рождения, которая доставлена в больницу.
В ходе розыскных мероприятий мужчина 1991 года рождения был задержан. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Проводится расследование.