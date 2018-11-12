Пн, 12.11.2018
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  • Тяжелая авария в Латвии: автомобиль упал в реку, а пьяный водитель сбежал, оставив пассажирку в машине

Тяжелая авария в Латвии: автомобиль упал в реку, а пьяный водитель сбежал, оставив пассажирку в машине

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Ilustratīvs foto

ФОТО: Caro/ScanPix

На прошлой неделе в Латвии некий мужчина съехал в реку на автомобиле и бросил машину в воде. В салоне находилась пассажирка, сообщают в Госполиции. 

Как отмечается, мужчина заехал за заграждение моста, упал с него в реку и оставил место ЧП. Травмы получила женщина 1973 года рождения, которая доставлена в больницу.

В ходе розыскных мероприятий мужчина 1991 года рождения был задержан. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится расследование.

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