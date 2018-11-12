Кононов возглавил «Спартак»

Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале». Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения Массимо Карреры.

52-летний белорус ранее также работал в украинских «Карпатах» и «Севастополе», а затем – в «Краснодаре» и «Ахмате».

"Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

Если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

Каким он должен быть «Спартак» Олега Кононова?