Пн, 12.11.2018
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Кононов возглавил «Спартак»

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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 21, 2018: Arsenal Tula's head coach Oleg Kononov in the 2018/19 Russian Premier Football League Round 11 football match against Spartak Moscow at Otkrytie Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

У «Спартака» появился новый главный тренер.

Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале». Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения Массимо Карреры.

52-летний белорус ранее также работал в украинских «Карпатах» и «Севастополе», а затем – в «Краснодаре» и «Ахмате».

"Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

Если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

Каким он должен быть «Спартак» Олега Кононова?

Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив, – сказал Кононов в интервью официальному сайту "Спартака".

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