Врач: не стоит отваживать людей от ЭМО

Госконтроль составил объемный анализ – «Экстренная медицина. Действительно ли в отделениях экстренной медицины лечат тех пациентов, чье состояние здоровья требует неотложной помощи?», который в последние недели вызвал небывалое количество высказываний. По правде говоря, на поставленный в названии отчета вопрос можно ответить как – да, так и нет.

Конечно, в ЭМО оказывают неотложную помощь, согласно дефиниции – медицинскую услугу, оказание которой если отложить или не предоставить может вызывать смерть или устойчивое нарушение здоровья. В то же время, обязанности и компетенция ЭМО не ограничивается только лишь экстренной помощью. Большая часть состояний, которые не ведут к немедленной смерти и не обязательно должны стать причиной устойчивых нарушений здоровья, все же нуждаются в неотложном вмешательстве в ЭМО. Однако в данном анализе термины «неотложная помощь» и «экстренная помощь» используются в качестве синонимов, что ведет к ошибочным выводам.

Согласно потребности в скорости врачебного вмешательства, при прибытии в ЭМО пациентов делят на пять категорий: «красный», то есть опасно для жизни – нуждается в помощи сразу; «оранжевый», то есть потенциальная опасность для жизни, время попадания к врачу – 15 минут; «желтый», то есть экстренный, но стабильный, время попадания к врачу – до одного часа; «зеленый», который должен попасть к доктору в течение трех часов, и «синий», который не нуждается в экстренной помощи, время ожидания – до шести часов.

Госконтроль в своем анализе (п. 9) провел границу между нужной и ненужной работами ЭМО между «желтой» и «зеленой» категориями, и пришел к выводу, что большая часть (57 процентов) обращающихся в ЭМО не нуждаются помощи там, то есть отделения неотложной помощи выполняют много ненужной работы. Позже, из того же отчета, мы узнаем, что больницы на такой «простой работе» зарабатывают отличный доход. Ни с одной из позиций нельзя согласиться. Посмотрим на это на примере Клиники.

В 2017 году в отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета обратились 43 000 пациентов. Из них 47 процентов имели мелкие травмы и 53 процента имели общие заболевания или тяжелые травмы. «Красных» было три процента, «оранжевых» - семь процентов, «желтых» - 41 процент, «зеленых» - 45 процентов и «синих» - четыре процента, то есть, по мнению Госконтроля, необоснованных и ненуждающихся было соответственно 51 и 49 процентов. Но большую часть «зеленых» составляют те самые посетители травмопункта. Для них ЭМО – это единственно возможное и обоснованное место для обращения за помощью.

Возможности помощи первичного уровня (семейных врачей) в случае травм весьма ограничены. Таким образом, «зеленым», которые якобы могли бы получить помощь у семейного врача, не остается ничего другого. А для общественности это прозвучало, будто большая часть обращений в ЭМО была не нужна, а работа семейных врачей осталась не сделанной.