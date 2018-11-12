Улица Гонсиори открывается в четверг: как правильно двигаться по полосе с реверсивным движением?

свернув на улицу Гонсиори, необходимо занять полосу общественного транспорта. Перестроиться в полосу реверсивного движения можно лишь после того, как водитель убедится, что на установленном над ней светофоре горит зеленая стрелка;

чтобы повернуть с улицы Гонсиори направо, необходимо предварительно перестроиться в полосу общественного транспорта. Повороты налево с улицы Гонсиори будут запрещены в целях безопасности;

движение на реверсивной полосе на улице Гонсиори будет реализовано следующим образом: с 06.00 до 11.50 движение будет открыто по направлению к центру города, а с 12.00 до 05.50 в обратном направлении;

в случае выхода из строя светофоров или обнаружения каких-то недочетов, следует позвонить по телефону 656 3535;