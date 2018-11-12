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Улица Гонсиори открывается в четверг: как правильно двигаться по полосе с реверсивным движением?

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Улица Гонсиори.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг, 15 ноября, после продолжительного ремонта для движения транспорта будет открыта улица Гонсиори. Поскольку теперь на ней будет иметься полоса с реверсивным движением, Таллиннский транспортный департамент решил напомнить автомобилистам, как следует по ней ездить.

Важно помнить, что:

  • при движении по улице Гонсиори светофоры, дорожные знаки и разметка (включая обозначение BUS) имеют те же значения, что и на всей остальной территории Эстонии;

  • полоса с реверсивным движением обозначена двойной прерывистой линией;

  • пользоваться полосой с реверсивным движением можно лишь в том случае, если над ней горит зеленая стрелка светофора;

  • если над полосой с реверсивным движением на светофоре загорается красный крестик, либо светофор не работает, использовать полосу запрещено — ее необходимо при первой возможности покинуть, перестроившись в находящуюся справа полосу общественного транспорта, которую затем следует при первой возможности покинуть на ближайшем перекрестке, повернув направо;

  • водителям также необходимо следовать знакам приоритета и руководствоваться обычными светофорами. NB! Если на основном светофоре горит красный, то горящая на светофоре реверсивного движения зеленая стрелка не дает права двигаться дальше, поэтому необходимо остановиться у ближайшей стоп-линии! Продолжить движение можно с включением зеленого сигнала на основном светофоре;

  • свернув на улицу Гонсиори, необходимо занять полосу общественного транспорта. Перестроиться в полосу реверсивного движения можно лишь после того, как водитель убедится, что на установленном над ней светофоре горит зеленая стрелка;

  • чтобы повернуть с улицы Гонсиори направо, необходимо предварительно перестроиться в полосу общественного транспорта. Повороты налево с улицы Гонсиори будут запрещены в целях безопасности;

  • движение на реверсивной полосе на улице Гонсиори будет реализовано следующим образом: с 06.00 до 11.50 движение будет открыто по направлению к центру города, а с 12.00 до 05.50 в обратном направлении;

  • в случае выхода из строя светофоров или обнаружения каких-то недочетов, следует позвонить по телефону 656 3535;

  • если на полосе с реверсивным движением имеется препятствие, то для его объезда следует воспользоваться полосой общественного транспорта попутного направления.

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