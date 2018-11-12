Картина дня: русские дети в эстонских школах, назойливые инкассо и пенсионные фонды

Русские дети в эстонских школах как за стеклянной стеной, или о чем говорит тишина

С 1 сентября 46 учеников бывшей русской школы учатся в Хаапсалуской основной школе, где с детьми работают их прежние учителя, перешедшие вместе с ними, окружают те же одноклассники, а обучение ведется на родном языке. Все вроде - как было, но иногда возникает чувство, что в школе они словно оказались за стеклянными стенами. Читайте далее...

«Оплатите штраф»: инкассо донимают жителей Эстонии звонками

Инкассо-фирмы не всегда знают, с кого именно следует требовать оплаты штрафа за парковку, поэтому они рассылают счета и донимают звонками людей, которые ни имею к делу никакого отношения. Читайте далее...

Эльмар Вахер в день столетия полиции: мы сейчас погружаемся в кризисные времена

Расцветшее пышным цветом домашнее насилие, становящаяся все более повседневной киберпреступность и активная подготовка к волне преступности, связанной с миграцией - это те проблемы, которые ожидают отмечающую сегодня столетний юбилей полицию. Читайте далее...

Улица Гонсиори открывается в четверг: как правильно двигаться по полосе с реверсивным движением?

В четверг, 15 ноября, после продолжительного ремонта для движения транспорта будет открыта улица Гонсиори. Поскольку теперь на ней будет иметься полоса с реверсивным движением, Таллиннский транспортный департамент решил напомнить автомобилистам, как следует по ней ездить. Читайте далее...

Врач: не стоит отваживать людей от ЭМО

Если через СМИ и кампании заставить людей не обращаться в отделения неотложной помощи (ЭМО), то это может принести с собой фатальные последствия, предупреждает в Postimees многолетний руководитель Клиники Тартуского университета, доктор медицинских наук Урмас Сийгур. Читайте далее...

Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита G20 в Аргентине, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте далее...

Еще два случая с угарным газом в Кохтла-Ярве: среди пострадавших - трехлетний ребенок

В пятницу, 9 ноября, в 14:13 спасатели получили вызов в Ахтмескую часть Кохтла-Ярве на улицу Алтсерва, где в квартире многоквартирного дома сработал датчик угарного газа. Читайте далее...

Анализ пенсионных фондов от Postimees: кто был успешен, а кто реально потерял деньги инвесторов?

Последние два месяца два администратора пенсионных фондов, LHV и Luminor, цапаются по поводу того, кто из них лучше. Пенсионным фондам Luminor исполнилось десять лет, при этом то у прогрессивного пенсионного фонда LHV оказывалась наивысшая производительность за десять лет, то опять у Luminor. Читайте далее...

Swedbank вводит мгновенные платежи

Продолжая развивать цифровые услуги, Swedbank присоединился к Европейской системе быстрых платежей. Читайте далее...

Парламентские выборы: Центристская партия сменит все первые номера в Таллинне

На очередных парламентских выборах, которые пройдут в марте 2019 года, Центристская партия сменит всех своих первых номеров по таллиннским избирательным округам. Читайте далее...

Эксперт: если бы не тысячи гастарбайтеров, цены на строительство давно бы взлетели до небес