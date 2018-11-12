Проблемы в Omniva: очки за 300 и капу за 1000 евро приходится ждать несколько недель

“Наша посылка находится в сортировочном центре более двух недель, в посылке детские очки, сделанные по спецзаказу, стоимостью свыше 300 евро, ребенок не может ходить в детский сад и школу, поскольку зрение у него +7 и +6, - пишет читатель Postimees. – У знакомой три недели потеряна капа на зубы по спецзаказу (около 1000 евро), врач официально рекомендует либо сразу заказать новую, либо через пару недель придется снова ставить новые брекеты».

По словам читателя, нет надежды и получить помощь, позвонить по инфотелефону, “Обещают перезвонить, но не звонят в течение двух дней. Когда, наконец, дозваниваешься на инфолинию, сообщают, что есть проблемы и просят подождать”, - сообщает читатель, добавляя, что тот же самый ответ на инфолинии дают последние две недели, но когда проблема будет решена, не говорят.

По словам руководителя Omniva по связям с общественностью Маттиаса Кайва, в настоящее время фирма работает больше, чем когда-либо. «В нынешний период переезда сортировка посылок происходит одновременно и в старом логистическом центре на улице Палласти, и в новом логистическом центре на улице Рукки. И в то же время понемногу приближается период рождественской загрузки», - поясняет Кайв.

По словам Кайва, 5-18 ноября будут окончательно завершены перестановки, связанные с переездом логистического центра, и окончательно внедрены новые процессы. “Из-за масштабов реорганизации 5-18 ноября могут быть перебои в обычном движении посылок и его скорости”, - предупредил Кайв, добавив, что, хотя преобладающая часть посылок доставляется вовремя, доставка некоторых из-за переезда задержалась. “Поскольку мы только обучаем новый конвейер заниматься нашими посылками, часть из них, в первую очередь это касается тех посылок, которые имеют особую форму или доставляются в спецусловиях, могут опоздать, но к началу этой недели мы займемся теми посылками, которые до сих пор были в пути”.