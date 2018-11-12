На лыжню: объявлен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
12 ноября 2018, 15:03
В финской Руке стартует лыжный сезон 2018-19. Состав сборной Эстонии на первый этап огласил сегодня Союз лыжного спорта Эстонии.
В программе первого этапа, который состоится через две недели запланированны четыре гонки: спринт у мужчин и женщин и гонки на 10 и 15 километров классическим стилем с раздельного старта.
В спринтерскую четверку у мужчин попали Марко Кильп, Райдо Рянкель, Хенри Роос и Карел Таммъярв. В гонке на 15 километров примут участие Карел Таммъярв, Райдо Рянкель, Андреас Веэрпали и Марко Кильп.
В составе женской сборной только одна участница: Мариель Марлий Пуллес, которая стартует только в спринтерской гонке.