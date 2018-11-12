Пн, 12.11.2018
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  • На лыжню: объявлен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

На лыжню: объявлен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

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Raido Ränkel Pyeongchangi olümpiamängudel.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В финской Руке стартует лыжный сезон 2018-19. Состав сборной Эстонии на первый этап огласил сегодня Союз лыжного спорта Эстонии.

В программе первого этапа, который состоится через две недели запланированны четыре гонки: спринт у мужчин и женщин и гонки на 10 и 15 километров классическим стилем с раздельного старта.

В спринтерскую четверку у мужчин попали Марко Кильп, Райдо Рянкель, Хенри Роос и Карел Таммъярв. В гонке на 15 километров примут участие Карел Таммъярв, Райдо Рянкель, Андреас Веэрпали и Марко Кильп.

В составе женской сборной только одна участница: Мариель Марлий Пуллес, которая стартует только в спринтерской гонке.

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