Имре Аракас признался в планировании убийства

По сообщению ирландского общественного телерадиовещения RTE, суд вынесет приговор по делу Имре Аракаса в следующем месяце.

Полиция Ирландии задержала Имре Аракаса утром 4 апреля прошлого года в пригороде Дублина Блекстоуне вместе с двумя подельниками-ирландцами. Вместе с Аракасом находились два члена группировки семьи Кинахана, с которыми он, по утверждениям местных СМИ, планировал убийство. В момент задержания, у него был список членов враждебной группировки Хатча, и информация об их передвижениях. Также у него было много разных маскировок.

6 апреля прошлого года суд предъявил Аракасу подозрение в планировании убийства. Его заподозрили в попытке убийства известного в ирландском преступном мире Джеймса Гейтли. Согласно материалам дела, Аракас должен был убить Гейтли 4 или 5 апреля 2017 года.

После его задержания, делом Аракаса занимался Дублинский Кроверхилльский суд, но в октябре прошлого года председатель Дублинского окружного суда Тони Хант отдал распоряжение передать дело для обсуждения в специальной суд по уголовным делам (Special Criminal Court).

Конституция Ирландии позволяет передавать уголовные дела из суда обычной системы в спецсуд по уголовным делам в случае, если обычного суда для более эффективного правосудия недостаточно. Спецсуд по правилам занимается делами о терроризме и самыми тяжелыми случаям организованной преступности.

Спецсуд состоит из трех судей, каждый из которых представляет разные ступени трехступенчатой судебной системы.