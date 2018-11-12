Видео: в минском торговом центре обрушился потолок, есть пострадавшие

"В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД г. Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ "Арена-Сити" обрушился потолок", - говорится в сообщении ГУВД в Twitter.

"На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются", - добавили там.

В свою очередь, как проинформировали в МЧС Минска, произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м

"Предварительно помощь МЧС Минска не требуется. Информация о пострадавших уточняется", - добавили там.

Торговый центр "Арена-Сити" открыт в апреле 2013 года. Общая площадь торгового комплекса составляет 87 974 кв. м. На территории центра размещены гипермаркет, различные магазины, фитнес-центр, автосалон, центр банковских услуг и ресторан. Помимо этого, в здании размещен развлекательный комплекс, который включает в себя мультиплекс-кинотеатр.

Торговый центр расположен по проспекту Победителей и соседствует с элитным жилым районом Дрозды.