Пн, 12.11.2018
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Видео: в минском торговом центре обрушился потолок, есть пострадавшие

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Минск. Иллюстративное фото.

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Потолок обрушился в понедельник в столичном торговом центре "Арена-Сити", сообщили в ГУВД Мингорисполкома, передает "Интерфакс".

"В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД г. Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ "Арена-Сити" обрушился потолок", - говорится в сообщении ГУВД в Twitter.

"На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются", - добавили там.

В свою очередь, как проинформировали в МЧС Минска, произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м

"Предварительно помощь МЧС Минска не требуется. Информация о пострадавших уточняется", - добавили там.

Торговый центр "Арена-Сити" открыт в апреле 2013 года. Общая площадь торгового комплекса составляет 87 974 кв. м. На территории центра размещены гипермаркет, различные магазины, фитнес-центр, автосалон, центр банковских услуг и ресторан. Помимо этого, в здании размещен развлекательный комплекс, который включает в себя мультиплекс-кинотеатр.

Торговый центр расположен по проспекту Победителей и соседствует с элитным жилым районом Дрозды.

Арена-Сити была построена компанией "Трайпл", которая принадлежала известному белорусскому предпринимателю Юрию Чижу.

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