Alexela: цены на топливо могут вырасти до 1,60 евро

Сегодня мы видели очень мощный рост цен на топливо, цена дизеля за несколько часов выросла на 40 с лишним долларов за тонну. Цена в евроцентах за литр составляет 53 цента, а когда в начале октября мы видели на заправках цены 1,439, на мировом рынке дизельное топливо стоило 55 центов”, - сказал Алан Вахт BNS.

По его словам, снижение цены на топливо, которое должно было сбить цены для потребителя, в понедельник за несколько часов сменились резким ростом в связи с заявлениями Саудовской Аравии о том, что теперь необходимо приступить к сокращению добычи.

“Очень сильно цены на топливо двигались вверх-вниз. Сегодня прогнозировать, увидим ли мы цену на топливо 1,60 или 1,25, очень трудно, ведь в предшествующие недели с начала октября мы видели очень большое падение”, - сказал Вахт.

По словам члена правления Alexela, турбулентность была вызвана президентом США Дональдом Трампом, который из-за иранских санкций весной хотел увеличить добычу в Саудовской Аравии.

“Теперь США в свою очередь облегчили положение восьми странам, которые зависели от иранской нефти, в ответ на это цены стали скакать туда-сюда. Когда спекулировали, что на рынке не хватает слишком много топлива, цены очень быстро росли и достигли своего пика в начале октября, в ответ на это Саудовская Аравия попыталась успокоить рынки, заявив, что они выбросят на рынок слишком много топлива”, - сказал Вахт.

“Я бы успокоил в этом смысле потребителей, так как Саудовская Аравия и остальные члены OPEC отдают себе отчет, что слишком высокая цена на нефть, это тоже нехорошо, поскольку мы видели замедление роста мировой экономики. В этом смысле у производителей тоже вилка: если рост экономики замедлится, это уменьшит спрос на нефть, а этого Саудовская Аравия напрямую не хочет», - заметил Вахт.

По его словам, сложной рыночную ситуацию делает и то, что США добывают нефть рекордными темпами, достигнув 11,6 миллиона баррелей в день. В то же время Россия весьма критически отнеслась к решению Саудовской Аравии сократить объемы добычи, поскольку России не нравится, что они могут уступить свое лидерство по объемам нефтедобычи США.

“Неизвестно и то, чем кончится война таможенных тарифов, в воздухе очень много вопросов, на которые сегодня нет ответов”, - заметил Вахт, добавив, что после майского решения, когда США ввели санкции против Ирана, торговцы были убеждены, что цена вырастет свыше 100 долларов за баррель, и делали на это ставку.

“Этот темп, не имеющий под собой оснований, был слишком быстрым, но рынок обычно движется, ведомый стадным инстинктом. Если вдруг есть другое мнение, что нефти слишком много, тогда с этого рынка все бегут – в течение октября рисковые фонды стали уменьшать свои позиции”, - сказал Вахт.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил в понедельник после падения цены на нефть, что страны-производители для сбалансирования рынка должны сократить производство на миллион баррелей в день.

“Технический анализ, который мы вчера рассматривали, показал, что для сбалансирования рынка мы должны сократить производство на миллион баррелей в день”, - сказал министр Халид аль-Фалих на энергетической конференции в Абу-Даби.