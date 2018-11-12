Банк Эстонии рассказал, как мгновенные платежи изменят рынок банковских услуг

«Мгновенные межбанковские платежи открывают возможности для появления новых решений в сфере платежных услуг. Скорее всего в будущем можно будет использовать мгновенные платежи и в обычных магазинах, а также покупая товары и услуги в интернете», - сообщил Мюллер в переданном BNS пресс-релизе.

По словам вице-президента Банка Эстонии, в связи с расширением использования системы мгновенных платежей для клиентов банков начинается отсчет новой эпохи, поскольку платежи начнут передвигаться в реальном времени.

С понедельника пользоваться услугой мгновенного платежа могут клиенты банков SEB и Swedbank, а в конце этого года и клиенты LHV Pank. В свою очередь это означает, что более 100 000 межбанковских платежей начнут в Эстонии ежедневно двигаться не в течение нескольких часов в день, а всего за 10 секунд, при этом они будут осуществляться круглосуточно и в течение всего года.

Жители Эстонии и предприятия в день совершают в среднем по 137 000 внутригосударственных платежей между разными банками. Если до сего времени мгновенные платежи осуществлялись только внутри одного банка, действующего в Эстонии, то в будущем платежи так же быстро будут передвигаться и между банками SEB, Swedbank и LHV Pank.

«Надеюсь, что и остальные действующие в Эстонии банки в самое ближайшее время присоединятся к системе мгновенных платежей и доведут эту опцию и до своих клиентов», - добавил вице-президент Центробанка.

Расчет с помощью мгновенных платежей осуществляется в общеевропейской платежной системе, которая позволяет проводить внутриевропейские платежи и переводы сумм до 15 000 евро за считанные секунды.

Преимущество системы мгновенных платежей перед обычной европейской системой платежей (SEPA) состоит в том, что она действует 24 часа и все семь дней в неделю, то есть, и в выходные, и в праздничные дни.