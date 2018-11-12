Пн, 12.11.2018
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В центре Перми к столбу привязали чучело с лицом Путина

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Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

Полиция Пермского края РФ организовала проверку в связи с тем, что в центре Перми к столбу привязали манекен с лицом президента России Владимира Путина, передает Укринформ.

Об этом сообщает новостной 59.ru со ссылкой на местное управление МВД.

"Чучело с "лицом" президента России неизвестные установили на столбе напротив ЦУМа в воскресенье, 11 ноября. Сейчас полиция начала проверку из-за инцидента. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что сейчас по факту случившегося началась проверка", - говорится в сообщении.

Чучело со словами "Военный преступник Пыня В.В." на груди и надписью "Лжец" на лбу появилась 11 ноября в центре Перми на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта, в нескольких сотнях метрах от краевой администрации.

Поначалу полиция задержала секретаря пермского отделения Либертарианской партии Алексея Котова и его 17-летнего друга, когда они снимали происходящее на телефон. Однако вскоре их отпустили без составления протокола.

Позже в связи с данной акцией был задержан волонтер штаба Навального Александр Шабарчин.

Фото смотрите здесь.

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