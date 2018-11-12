В экономический кризис резерва Кассы страхования от безработицы хватит на три года

«Касса страхования от безработицы провела подсчет, с какой скоростью в условиях спада экономики станет убывать резерв кассы при условии, что страховые взносы сохранятся на нынешнем уровне. Например, если уровень безработицы по аналогии с предыдущим экономическим кризисом быстро вырос бы и повторился прежний сценарий, резервов Кассы страхования от безработицы хватило бы почти на три года», - отметил Государственный контроль в своем свежем ежегодном отчете, который цитирует Rus.ERR.