В экономический кризис резерва Кассы страхования от безработицы хватит на три года

Касса страхования от безработицы Эстонии к нынешнему времени накопила значительный резерв, и если уровень безработицы по аналогии с периодом прошлого экономического кризиса резко возрастет, средств хватит почти на три года.
«Касса страхования от безработицы провела подсчет, с какой скоростью в условиях спада экономики станет убывать резерв кассы при условии, что страховые взносы сохранятся на нынешнем уровне. Например, если уровень безработицы по аналогии с предыдущим экономическим кризисом быстро вырос бы и повторился прежний сценарий, резервов Кассы страхования от безработицы хватило бы почти на три года», - отметил Государственный контроль в своем свежем ежегодном отчете, который цитирует Rus.ERR.
По оценке Госконтроля, в благоприятных экономических условиях Кассе страхования от безработицы удалось собрать значительный резерв. «При этом следует учесть, что целевые группы кассы и сфера действий значительно расширились: необходимо не только обеспечивать услуги тем, кто потерял работу, но заниматься выведением на рынок труда целевой группы реформы трудоспособности, поддержкой стабильной трудоустроенности сейчас работающих людей», - отмечается в отчете.