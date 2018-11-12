Рийгикогу: полицию обяжут забирать автомобили у должников по алиментам

Правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение законопроект, который даст государству больше эффективных возможностей для взыскания долгов по алиментам, передает Rus.ERR.
По словам члена правовой комиссии Урве Тийдус, цель законопроекта – побудить должников общаться с судебным исполнителем и разъяснить им, что именно препятствует выплате алиментов: «Если человек докажет, что его доходы не позволяют ему выплачивать алименты в предусмотренном размере, суд может это учесть».
В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд может признать недействительными проездные документы (паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца, проездной документ беженца, временный проездной документ, мореходная книжка и удостоверение моряка).
Согласно законопроекту, в дальнейшем с помощью полиции автомобиль должника по алиментам также может быть передан судебному исполнителю. В настоящий момент на практике изъятие машины должника – сложный процесс, так как его местоположение зачастую неизвестно, поэтому полиции будет вверено в обязанности в ходе выполнения других рабочих задач проверить, установлена ли судебным исполнителем в регистре дорожного движения запрещающая отметка на автомобиль.