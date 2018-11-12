Рийгикогу: полицию обяжут забирать автомобили у должников по алиментам

По словам члена правовой комиссии Урве Тийдус, цель законопроекта – побудить должников общаться с судебным исполнителем и разъяснить им, что именно препятствует выплате алиментов: «Если человек докажет, что его доходы не позволяют ему выплачивать алименты в предусмотренном размере, суд может это учесть».

В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд может признать недействительными проездные документы (паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца, проездной документ беженца, временный проездной документ, мореходная книжка и удостоверение моряка).