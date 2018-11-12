Пн, 12.11.2018
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  • Житель Эстонии сходил в магазин и неожиданно стал обладателем Volkswagen Passat

Житель Эстонии сходил в магазин и неожиданно стал обладателем Volkswagen Passat

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Лотерею Coop выиграл житель Саверна Реймо Мейтсар. Новенький Volkswagen Passat был торжественно вручен ему перед магазином Konsum в Саверна, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Победа для Мейтсара стала сюрпризом, он даже не был в курсе, что проводится  лотерея. Когда он узнал о своей победе, то подумал, что ему звонят мошенники. "Потом оказалось, что я действительно выиграл автомобиль", - сказал он.

Ключи от нового автомобиля торжественно вручил руководитель Общества потребителей Пыльва Кристо Андерсон.

Coop разыгрывал уже второй Volkswagen Passat. В сентябре его выиграла Галина Чапенко из Кохила.

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