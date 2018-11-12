Житель Эстонии сходил в магазин и неожиданно стал обладателем Volkswagen Passat
12 ноября 2018, 17:15
Лотерею Coop выиграл житель Саверна Реймо Мейтсар. Новенький Volkswagen Passat был торжественно вручен ему перед магазином Konsum в Саверна, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Победа для Мейтсара стала сюрпризом, он даже не был в курсе, что проводится лотерея. Когда он узнал о своей победе, то подумал, что ему звонят мошенники. "Потом оказалось, что я действительно выиграл автомобиль", - сказал он.
Ключи от нового автомобиля торжественно вручил руководитель Общества потребителей Пыльва Кристо Андерсон.
Coop разыгрывал уже второй Volkswagen Passat. В сентябре его выиграла Галина Чапенко из Кохила.