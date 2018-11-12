Трамп обвинил Балтийские страны в развязывании войны

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале девяностых годов прошлого века, приведшую к распаду Югославии. Об этом со ссылкой на французскую газету Le Monde сообщает в понедельник, 12 ноября, Newsweek.
Отмечено, что Трамп допустил ошибку в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи в Белом доме в апреле.
Как пишет газета, балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами, передает Korrespondent.net.
По данным издания, ошибка Трампа кажется еще более удивительной, учитывая, что его жена Мелания родом из Словении - страны, которая была частью Югославии.