Трамп обвинил Балтийские страны в развязывании войны

Отмечено, что Трамп допустил ошибку в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи в Белом доме в апреле.

Как пишет газета, балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами, передает Korrespondent.net.