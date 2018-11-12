Город предложил дом за один евро, но никто его не захотел

Несмотря на цену в один евро, аукцион на дом, расположенный прямо у ратушной площади Вильянди, все-таки провалился, пишет Sakala.
Собравшаяся в понедельник горуправа приняла решение: пусть продажей права застройки на месте годами пустовавшего здания занимается какое-нибудь бюро недвижимости, потому что, по словам мэра Мадиса Тимпсона, городу нет смысла постоянно устраивать аукционы.
На этот раз торги объявили в октябре, они завершились 6 ноября. Аукцион решили организовать после того, как летом в горуправу поступила информация о том, что нашелся желающий купить полуразвалившееся здание. Однако после начала торгов претендент так и не объявился. Кто это был и что он хотел там построить, осталось тайной.
По словам мэра, городское собрание дало согласие на то, чтобы в дальнейшем право застройки этой недвижимости было постоянно выставлено на продажу. Цена по-прежнему будет один евро, при этом покупатель должен будет оставить залог в 10 000 евро, который ему вернут после выдачи разрешения на строительство.