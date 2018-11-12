Город предложил дом за один евро, но никто его не захотел

На этот раз торги объявили в октябре, они завершились 6 ноября. Аукцион решили организовать после того, как летом в горуправу поступила информация о том, что нашелся желающий купить полуразвалившееся здание. Однако после начала торгов претендент так и не объявился. Кто это был и что он хотел там построить, осталось тайной.