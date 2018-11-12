Эстонским дорогам грозит беда

"Пособия на дороги местных самоуправлений уменьшатся вследствие того, что большие проекты, финансируемые Евросоюзом, подходят к концу, например, строительство перекрестка Хааберсти в Таллинне, улицы Гонсиори и Рейди-теэ", - сказала Симсон BNS.

"Размер пособия начнет расти снова начиная с 2021 года, когда можно будет начать новые большие инфраструктурные проекты, финансируемые совместно с Евросоюзом", - сказала Симсон.

По ее словам, пособие на дороги для местных самоуправлений было стабильным в последнее время - 29,3 миллиона в год. "На дороге местных самоуправлений выделяется еще одно пособие, которое в этом году составило девять и в следующем году составит шесть миллионов евро. Здесь важно подчеркнуть, что в 2016 и 2017 году это пособие не выплачивалось", - сказала Симсон.

В пятницу член Рийгикогу Арто Аас сказал, что средства, выделяемые из бюджета на дороги местных самоуправлений, ни в коем случае нельзя сокращать в новом году.

По сообщению Партии реформ, из обсуждения бюджета на 2019 год в Комиссии по экономике Рийгикогу следует, что если в 2016 году на дороги местных самоуправлений было выделено 59 миллионов евро и в 2017 году - 66 миллионов евро, то в 2019 из бюджета планируется выделить 51 миллион евро.