Эстонским дорогам грозит беда

По словам министра экономики и инфраструктуры, члена Центристской партии Кадри Симсон, пособия на дороги местных самоуправлений уменьшаться вследствие того, что проекты, которые финансируются Евросоюзом, подходят к концу. Таким образом министр ответила на критику члена Партии реформ Арто Ааса, который сказал, что правительство уменьшает финансирование дорог самоуправлений, в то время как цены на строительство растут каждый год, передает Majandus.
"Пособия на дороги местных самоуправлений уменьшатся вследствие того, что большие проекты, финансируемые Евросоюзом, подходят к концу, например, строительство перекрестка Хааберсти в Таллинне, улицы Гонсиори и Рейди-теэ", - сказала Симсон BNS.
"Размер пособия начнет расти снова начиная с 2021 года, когда можно будет начать новые большие инфраструктурные проекты, финансируемые совместно с Евросоюзом", - сказала Симсон.
По ее словам, пособие на дороги для местных самоуправлений было стабильным в последнее время - 29,3 миллиона в год. "На дороге местных самоуправлений выделяется еще одно пособие, которое в этом году составило девять и в следующем году составит шесть миллионов евро. Здесь важно подчеркнуть, что в 2016 и 2017 году это пособие не выплачивалось", - сказала Симсон.
В пятницу член Рийгикогу Арто Аас сказал, что средства, выделяемые из бюджета на дороги местных самоуправлений, ни в коем случае нельзя сокращать в новом году.
По сообщению Партии реформ, из обсуждения бюджета на 2019 год в Комиссии по экономике Рийгикогу следует, что если в 2016 году на дороги местных самоуправлений было выделено 59 миллионов евро и в 2017 году - 66 миллионов евро, то в 2019 из бюджета планируется выделить 51 миллион евро.
"В то же время известно, что в Эстонии быстро растут цены и строительные тендеры дорожают с каждым годом. Увеличившиеся издержки на дороги местных самоуправлений и уменьшившиеся доходы показывают, что в дороги можно инвестировать значительно меньше, чем в прошлые годы. Правительство уменьшает финансирование дорог самоуправлений в случае, когда их следовало бы увеличить", - сказал Аас.