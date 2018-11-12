Названо имя нового начальника главного штаба Сил обороны

Луйк отметил, что Пальм - офицер, получивший многосторонний опыт как в Эстонии, так и на международных постах и в операциях, и показавший пример успешного эксперта и сильного руководителя, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства обороны.

"Хочу обратить особое внимание на деятельность полковника Пальма на посту командира 1-й пехотной бригады, где перед ним стояла сложная задача интегрировать расположенный в Эстонии батальон союзников НАТО в состав нашей пехотной бригады. Он великолепно справился с этим", - сказал Луйк.

Вейко-Велло Пальм начал службу военнослужащим в 1992 в Калевском отдельном пехотном батальоне Сил обороны, был в числе прочего начальником штаба Тапаского учебного центра, начальником оперативно-учебного отдела главного штаба, штабным офицером в штабе расположенного в Польше Северо-Восточного корпуса НАТО и начальником отдела планирования гособороны Министерства обороны.

В 2015-2018 годах Пальм был командиром 1-й пехотной бригады, а с лета нынешнего года заместителем начальника главного штаба Сил обороны.