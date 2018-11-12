Профсоюз шахтеров и энергетиков обвиняет Владислава Понятовского в присвоении круглой суммы

По данным Rus.Delfi долгое время играл на бирже, покупая и продавая акции на средства профсоюза, потратив таким образом 426 тысяч евро.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филипова сказала Postimees, что полиция начало уголовное производство по факту произошедшего. Он подчеркнула, что прокуратура никого не назвала виновным или подозреваемым. "Начато расследование, все обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного дела", - сказала Филипова.

Она не захотела уточнять, насколько велико присвоение, поскольку никто еще не назван подозреваемым.

"Я сейчас в больнице и говорить не хочу", - сказал Понятковский и больше ничего не прокомментировал.

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон сказал, что узнал о произошедшем в сентябре. "Достойный сожаления случай", - сказал он. Петерсон сказал, что, по его данным, потерянные деньги можно вернуть и руководство Объединенного профсоюза шахтеров и энергетиков занималось этим.