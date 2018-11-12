В Нарве президент Эстонии поздравила Польшу со 100-летием независимости

Прием прошел в Нарвском колледже Тартуского университета вечером 12 ноября. Среди гостей были замечены также посол Германии Кристоф Айххорн, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, член нарвской горуправы Георгий Игнатов, лидер движения Eesti 200 и руководитель Нарвского колледжа Кристина Каллас, представители местных самоуправлений, военные двух стран.

В выставочном зале колледжа посол Польши лично выступил гидом для президента Эстонии на выставке, посвященную сотрудничеству стран сто лет назад, когда оба государства только появились. К слову, связи в те времена были не только формальные: например, жена генерала Лайдонера была полькой.