Каллас: Эстония могла бы поддержать миграционный договор ООН

"Поскольку эксперты считают, что речь идет о договоре, преследующим общие принципы гуманизма, то налицо соглашение, которое не будет иметь связывающие руки последствий, в нем прямо говорится, что у государства есть право принимать решения о собственной миграционной политике, поэтому я считаю, что мы могли бы придерживаться этой линии как вообще наши союзники в ЕС и НАТО", - сказала Каллас в понедельник BNS.

От присоединения к глобальному договору ООН по миграции и глобальному соглашению по беженцам отказались США и Венгрия, однако большинство государств ЕС и НАТО обещали поддержать эти документы.

Каллас подчеркнула необходимость обсудить рамки миграционного договора в парламенте. По ее мнению, правительство предлагало недостаточно информации об этом соглашении.

"Позиции Партии реформ таковы, что в Эстонии есть обычай подобные темы обсуждать публично. И обсуждать в парламенте до того, как отправляться давать согласие. По нашей оценке важно, чтобы парламентские дебаты могли бюы состояться по крайней мере в комиссиях. Мы считаем, что в комиссиях есть эксперты в этой области /---/ важно наличие единого инфопространства, однако тут правительство не выполнило свои задачи по информированию",- подтвердила председатель Партии реформ.

Конференция по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции пройдет 10-11 декабря.

На прошлой неделе правительство подверглось в связи с миграционным договором критике со стороны оппозиции, поскольку депутаты из Партии реформ и EKRE заявили, что правительство не обсудило этот вопрос с парламентом. С критикой договора также выступил состоящий в партии «Отечество» министр юстиции Урмас Рейнсалу. Вслед за этим президент Керсти Кальюлайд, которая должна была выразить договору поддержку от имени Эстонии, заявила, что не поедет в Марракеш, пока правительство не достигнет соглашения по этому вопросу.