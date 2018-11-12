RMK отвергает обвинения в массовой вырубке лесов в Эстонии
12 ноября 2018, 21:25
В Центре управления государственным лесом (RMK) настаивают, что площадь лесных массивов в Эстонии растет из года в год, поэтому протесты эстонских экологов против вырубки леса в стране не обоснованы, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"100 лет назад лесом было покрыто 20% Эстонии, сегодня - 55%", - сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.
"Вместо каждого срубленного дерева мы сажаем по три новых. И еще мы сажаем лес на тех принадлежащих государству землях, где его раньше не было. Таким образом, ежегодно мы увеличиваем покрытую лесами площадь страны", - пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.