RMK отвергает обвинения в массовой вырубке лесов в Эстонии

"100 лет назад лесом было покрыто 20% Эстонии, сегодня - 55%", - сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

"Вместо каждого срубленного дерева мы сажаем по три новых. И еще мы сажаем лес на тех принадлежащих государству землях, где его раньше не было. Таким образом, ежегодно мы увеличиваем покрытую лесами площадь страны", - пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.