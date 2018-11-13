Переезд Таллиннской тюрьмы продлится почти 10 дней, к новому комплексу будет ходить автобус

Таллиннская тюрьма с 1 декабря начнет переезжать в новые помещения, расположенные в деревне Соодевахе волости Раэ, в этой связи с 1 по 9 декабря тюрьма будет закрыта для посещения: нельзя будет ни встретиться с заключенными, ни передать им посылки.