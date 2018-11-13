Переезд Таллиннской тюрьмы продлится почти 10 дней, к новому комплексу будет ходить автобус

Таллиннская тюрьма с 1 декабря начнет переезжать в новые помещения, расположенные в деревне Соодевахе волости Раэ, в этой связи с 1 по 9 декабря тюрьма будет закрыта для посещения: нельзя будет ни встретиться с заключенными, ни передать им посылки.
Для пенитенциарного учреждения переезд станет существенным испытанием, поскольку в течение почти десяти дней обеспечивать работу тюрьмы придется в двух местах - в ее нынешнем главном комплексе на улице Магазини и на новом месте в волости Раэ, пишет Rus.err.
В настоящее время в Таллиннской тюрьме отбывают наказание или находятся под следствием около 800 заключенных.
Новая тюрьма, строительство которой обошлось государству в более чем 73 млн евро, рассчитана на 1200 заключенных.
С 19 ноября будет запущена новая ежедневная уездная автобусная линия №160 по маршруту "Балтийский вокзал - Тюрьма", расписание можно найти здесь.