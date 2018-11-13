Семейным врачам Эстонии грозит вымирание

Семейные врачи могут участвовать и в разных проектах и программах, которые оплачиваются отдельно: «Если нужны деньги, ты просто делаешь больше». В приемном покое кяйнаского врача есть плакат, который свидетельствует о том, что она участвует в финансирующемся Европой проекте «Более трезвая и здоровая Эстония». Она готова консультировать на темы сбалансированного питания и отказа от курения.

«Я ходила на курсы по здоровому питанию и узнала, что врачи и сами питаются неправильно», - рассказала она. Если обычно люди настроены скептически к тому, что рекомендуется для здорового образа жизни, то доктор Ванн считает иначе: «В случае определенных диагнозов от отказа от курения будет больше пользы, чем от горсти таблеток». Если какого-то человека удастся переубедить, то, как говорит врач, радость от удачи настолько велика, что это дает сил для дальнейшей работы.

Изменились и работа, и пациенты

Все крепнет уверенность, что многие беды здравоохранения Эстонии берут свое начало в неработающей системе семейных врачей. По словам Ванн, эти претензии преувеличены, поскольку работа семейного врача с течением времени просто радикально изменилась: «Если бы передо мной в свое время поставили все те задачи, которые ставятся сегодня…»

Время от времени семейные врачи жалуются, что на их плечи взваливается все больше такой работы врачей-специалистов, как, например, наблюдение за хроническими больными. Доктор Ванн считает, что в действительности это логичное развитие, поскольку в маленьких местечках просто нет врачей-специалистов: «Люди сопротивляются переменам, но если их не воспринимать, то возникнет застой и медицина не будет развиваться». Сама она сразу освоила все дигитальные решения, поскольку, не считая трудностей поначалу, все они принесли много пользы: «Я уже не представляю своей работы без всего этого».

Значительно изменилась не только работа врача, но и пациенты: «Люди теперь стали очень требовательными». Доктор Ванн начала практику в 1983 году. О многих проблемах со здоровьем 35 лет назад не знали вообще – болит и болит, возраст такой. Теперь к семейному врачу обращаются и с очень странными жалобами.

Также распространена и тенденция поставить себе диагноз при помощи «доктора Google». По словам семейного врача, и она иногда пользуется интернетом: «Нахожу правильный материал и отправляю его пациенту на электронную почту, чтобы он запомнил то, что я ему говорила. Но это не ссылки на какие-то женские порталы, а инфоматериалы Больничной кассы и крупных больниц».

К счастью, прошли те времена, когда люди думали, что врач работает в режиме 24/7: «Если пару раз не ответишь на звонок поздно вечером или ночью, больше звонить не будут».

В годы начала эры семейных врачей, когда мобильных телефонов не было, а транспортное сообщение было плохим, иногда пациент мог прийти к врачу и ночью домой: «Сейчас это кажется таким странным». Привыкли и ко времени приема, поэтому просто так у двери кабинета никто не сидит: «Летом кто-то может зайти просто поболтать».

Член правления Хийумааской больницы Тынис Сийр. ФОТО: Северо-Эстонская региональная больница