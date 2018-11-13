Семейным врачам Эстонии грозит вымирание

Маленький Хиуймаа стал символом кризиса семейных врачей Эстонии, поскольку уже в следующем году все местные специалисты этого профиля достигнут пенсионного возраста. Та же проблема скоро возникнет еще в нескольких уездах, поскольку при нынешней системе организации труда молодых семейных врачей на работу не заманить, пишет Postimees.
«Мы начали работать на Хийумаа приблизительно в одно время, видимо, и уйдем вместе, правда, об этом между собой мы не говорили»,- сказала работающая семейным врачом в Кяйна Марье Ванн (63). Их шести хийумааских семейных врачей трое уже достигли пенсионного возраста, еще трое «молодых» достигнут его в самое ближайшее время.
Доктор Ванн считает, что когда ей придется оставить должность, на смену ей никто не придет. Когда прекратили работать семейные врачи Сууремыйза и Кыргессааре, на конкурс по замещению вакансий не поступило ни одного заявления. По словам Ванн, с момента создания системы семейных врачей многое изменилось: «Врачи выбирают места работы, а молодые специалисты не хотят вести практику в одиночку».
Она убеждена, что деньгами молодежь в семейные врачи не заманить: «Молодой врач не хочет, да и не может ставить диагноз, просто посмотрев на человека, как это было, когда мы в свое время начинали. Он просто не умеет этого». Также молодые врачи не хотят заниматься бухгалтерией и организацией повседневной работы, что стало неизбежной частью работы современного семейного врача, поскольку большая часть из них являются частными предпринимателями: «Молодой человек хочет выполнять работу врача, да так, чтобы были хорошие возможности для диагностики и лечения».
Молодые специалисты, вероятно, согласились бы пойти работать семейными врачами в крупные центры здоровья. В Кярдла такой центр на европейские средства строит Хийумааская больница: «Если там будут семейные врачи, то хорошо. Из Кяйна туда 15 минут езды на машине, и это если не торопиться, как я». Но в волостном центре должна остаться хотя бы медсестра: «Когда врачей не хватает, начинают учить медсестер и наделять их все большими правами».
Длинный отпуск себе не позволить
Пока что доктор Ванн не планирует выходить на пенсию, нет таких планов и у ее коллег: «Но все зависит от того, насколько врачи эмоционально выгорели, поскольку, например, я уже много лет не была в нормальном отпуске на две-три недели». Одна только обязанность постоянно общаться с Больничной кассой не оставляет врачам такой возможности, да никто и не предлагает замещающего врача на такой длительный период.
В списке доктора Ванн 1000 человек и, по словам врача, больше ни одного человека она брать не хочет: «Я предпочитаю работать меньше, но основательнее. Я не хочу чувствовать, что меня накрыло работой с головой». При таком маленьком списке семейный врач успевает пообщаться лично со всеми хроническими больными: «Если раз в год приглашать их на осмотр, то все меньше пациентов по надуманным причинам будут обращаться в скорую помощь и отделения неотложной помощи».
И хотя многие врачи с маленькими списками жалуются, что не в состоянии себя обеспечивать, по словам доктора Ванн, у нее этой проблемы нет: «Если сложить все деньги (договор с Больничной кассой – ред.), сумма не будет такой уж маленькой». Врачу помогает и местное самоуправление.
Семейные врачи могут участвовать и в разных проектах и программах, которые оплачиваются отдельно: «Если нужны деньги, ты просто делаешь больше». В приемном покое кяйнаского врача есть плакат, который свидетельствует о том, что она участвует в финансирующемся Европой проекте «Более трезвая и здоровая Эстония». Она готова консультировать на темы сбалансированного питания и отказа от курения.
«Я ходила на курсы по здоровому питанию и узнала, что врачи и сами питаются неправильно», - рассказала она. Если обычно люди настроены скептически к тому, что рекомендуется для здорового образа жизни, то доктор Ванн считает иначе: «В случае определенных диагнозов от отказа от курения будет больше пользы, чем от горсти таблеток». Если какого-то человека удастся переубедить, то, как говорит врач, радость от удачи настолько велика, что это дает сил для дальнейшей работы.
Изменились и работа, и пациенты
Все крепнет уверенность, что многие беды здравоохранения Эстонии берут свое начало в неработающей системе семейных врачей. По словам Ванн, эти претензии преувеличены, поскольку работа семейного врача с течением времени просто радикально изменилась: «Если бы передо мной в свое время поставили все те задачи, которые ставятся сегодня…»
Время от времени семейные врачи жалуются, что на их плечи взваливается все больше такой работы врачей-специалистов, как, например, наблюдение за хроническими больными. Доктор Ванн считает, что в действительности это логичное развитие, поскольку в маленьких местечках просто нет врачей-специалистов: «Люди сопротивляются переменам, но если их не воспринимать, то возникнет застой и медицина не будет развиваться». Сама она сразу освоила все дигитальные решения, поскольку, не считая трудностей поначалу, все они принесли много пользы: «Я уже не представляю своей работы без всего этого».
Значительно изменилась не только работа врача, но и пациенты: «Люди теперь стали очень требовательными». Доктор Ванн начала практику в 1983 году. О многих проблемах со здоровьем 35 лет назад не знали вообще – болит и болит, возраст такой. Теперь к семейному врачу обращаются и с очень странными жалобами.
Также распространена и тенденция поставить себе диагноз при помощи «доктора Google». По словам семейного врача, и она иногда пользуется интернетом: «Нахожу правильный материал и отправляю его пациенту на электронную почту, чтобы он запомнил то, что я ему говорила. Но это не ссылки на какие-то женские порталы, а инфоматериалы Больничной кассы и крупных больниц».
К счастью, прошли те времена, когда люди думали, что врач работает в режиме 24/7: «Если пару раз не ответишь на звонок поздно вечером или ночью, больше звонить не будут».
В годы начала эры семейных врачей, когда мобильных телефонов не было, а транспортное сообщение было плохим, иногда пациент мог прийти к врачу и ночью домой: «Сейчас это кажется таким странным». Привыкли и ко времени приема, поэтому просто так у двери кабинета никто не сидит: «Летом кто-то может зайти просто поболтать».
Комментарий члена правления Хийумааской больницы Тыниса Сийра
Как заманить на Хийумаа на работу молодых семейных врачей – это вопрос на миллион. Точно могу сказать только то, что мы пытаемся создать удобные рабочие условия, приятный трудовой коллектив. В строящемся в Кярдла центре здоровья будут работать четыре семейных врача с медсестрами и вспомогательным персоналом. Хийумааская больница предлагает и другие опорные услуги: физиотерапию, акушерство и консультации врачей-специалистов, услугу домашних медсестер и так далее. В помещениях, находящихся сейчас в распоряжении кярдласких семейных врачей, мы планируем создать возможности ночлега для приезжающих на помощь с материка медицинских работников.