Прокуратура обвиняет бывшую чиновницу в хищении 50 000 евро

Вийкмаа работала с лета 2011 года до конца декабря 2015 года руководителем службы имиджа и туризма Тартуской городской управы. С работы она ушла потому, что ее место попало под сокращение.

После сокращения

Согласно предъявленному обвинению, сразу после сокращения выяснилось, что в течение двух лет Вийкмаа предъявляла горуправе фиктивные счета, а потому в ее карманы утекли десятки тысяч евро городских денег.

Прокуратура утверждает, что Вийкмаа занималась мошенничеством и подделками на протяжении всего времени работы в мэрии Тарту. В ходе следствия выяснилось, что чиновница выставляла горуправе счета за услуги, которые в действительности никто не оказывал. Это нанесло городу ущерб на сумму в 55 185 евро. Городская управа выставила к обвиняемой требование на сумму в 35 428 евро.

По имеющейся на данный момент информации, в тот момент, пока Вийкмаа работала в горуправе, о ее делах никто не знал. Городской секретарь Юри Мёльдер сказал, что деятельность Вийкмаа привлекла внимание уже после ее сокращения.

Приговор к концу года

«Оценка ее деятельности и доведение дела до нынешнего судебного процесса стали результатом хорошей совместной работы Тартуской городской управы, полиции и прокуратуры»,- отметил Мёльдер. Рассказывать о сути дела городской секретарь пока не хочет, ссылаясь на то, что судебный процесс еще не завершен.

Городской секретарь с сожалением отметил, что в Тартуской городской управе и раньше работали нечестные чиновники: «Но эти дела рано или поздно вскрываются». Процесс по делу Вийкмаа будет продолжаться как минимум до конца года.