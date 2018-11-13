Футболисты-любители жестоко избили судью

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы. «Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», — заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.