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Футболисты-любители жестоко избили судью

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Referee Claudio Circhetta shows the red card to FC Thun goalkeeper Patrick Bettoni (unseen) during their Swiss Super League soccer match against FC St. Gallen's in Thun April 25, 2008. REUTERS/Pascal Lauener (SWITZERLAND)

ФОТО: Pascal Lauener / Reuters

Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги союзных республик стран, сообщает Lenta.ru.

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы. «Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», — заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.

В «Маллингаре» отказались от комментариев по поводу случившегося. Команда одержала победу над «Хорслипом» со счетом 3:1.

Объединенная лига союзных республик Ирландии — любительский чемпионат, относящийся к 7-12 уровням футбольной иерархии страны.

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