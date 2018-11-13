Задушивший сокамерника угрожает покончить с собой, если его не выпустят на свободу

На проходившем вчера предварительном заседании уездного суда обвиняемого не было, однако его защитник, присяжный адвокат Тармо Пильв, передал суду, что обвиняемый ходатайствует об освобождении его из-под стражи до решения суда. В противном случае Стейнберг обещает покончить с собой, пишет Tartu Postimees.

"Я говорил с ним несколько раз, и каждый раз наш разговор заканчивается тем, что, если он останется под стражей, то он лишит себя жизни", - сказал Пильв.

Прокурор Татьяна Тамм отметила, что ей известно об угрозах обвиняемого. "Мы уведомили об этом надзирателей, поэтому за Стейнбергом следят особенно бдительно", - добавила она.

Прокурор пояснила, что подобные угрозы обвиняемый высказывал уже в то время, когда прокуратура ходатайствовала о его аресте.

Кроме того, и защитник, и прокурор, подтвердили, что у обвиняемого есть склонность к злоупотреблению алкоголем. По этой причине 6 июля он попал в арестный дом, где задушил своего сокамерника. Прокурор пояснила, что одно лишь злоупотребление алкоголем и сопутствующие этому последствия не позволяют освободить Стейнберга.

Тартуский уездный суд и ранее не удовлетворил ходатайство Стейнберга об освобождении, поэтому защитнику Стейнберга придется обратиться с этим ходатайством в окружной суд.

Защитник отметил, что Стейнберг понимает предъявленное ему обвинение и знает, какое наказание его ждет в случае обвинительного приговора. В то же время Стейнберг не считает себя виновным. "Он подчеркивает, что совершенный поступок был непреднамеренным", - добавил Пильв.