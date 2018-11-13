Галерея: масштабная проверка жилых домов привела к печальным результатам

Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой является, оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. «К сожалению, и на это раз картина не изменилась. Стоит понимать, что посторонние вещи на лестничных площадках и коридорах помешают эвакуации людей в случае несчастного случая», - сказал эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райн Пыллу. По словам Пыллу, были обнаружены проблемы с открытыми противопожарными дверьми или их отсутствием.

«Правила пожарной безопасности существуют не просто так, а выполнять их надо не для инспектора ведомства, а для самих себя и обеспечения своей же безопасности. Огонь не знает границ и люди сами должны задуматься, как они быстро выберутся из квартиры в чрезвычайной ситуации», - сказал Пыллу.