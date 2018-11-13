Вт, 13.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • Фото: на таллиннском рынке недвижимости появилось редкое предложение

Фото: на таллиннском рынке недвижимости появилось редкое предложение

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ФОТО: KV.EE

Это предложение из редких: в хорошо всем знакомом доме рядом с площадью Свободы квартиры продаются не часто, пишет портал Kodustiil. 

Дом, в котором продается квартира, построен в конце позапрошлого века на улице Суур-Карья. Квартира имеет площадь около 60 квадратных метров, окна выходят во двор.

В доме пять лет назад заменена крыша, позже проведены работы по ремонту фасада и заменены окна. В здании пять подъездов, в трех из них установлены лифты. Выставленная на продажу квартира находится как раз в одном из этих трех.

ФОТО: KV.EE

В квартире высокие потолки, на полу натуральный паркет елочкой. Открытую планировку можно изменить по своему желанию, так как в квартире нет несущих стен. 

В цену входит специально для этой квартиры спроектированная кухонная мебель, платяной шкаф-купе с раздвижными дверцами и книжный стеллаж от пола до потолка. В прихожей тоже есть большой глубокий шкаф. 

ФОТО: KV.EE

А также стиральная машина, холодильник и много другой мебели. Последний капитальный ремонт был осуществлен в 2003 году. 

ФОТО: KV.EE

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