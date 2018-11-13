Навальному запретили выезд из России

По словам Навального, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него отобрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено.

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. https://t.co/gpizGr0x5z — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

Как сообщил Навальный, пограничники не уточнили, по каким причинам ему закрыт выезд из России, сославшись лишь на "некое письмо".

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.