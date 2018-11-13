Вт, 13.11.2018
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Навальному запретили выезд из России

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Российский оппозиционер Алексей Навальный

ФОТО: TASS/Scanpix

Российский оппозиционер Алексей Навальный во вторник, 13 ноября, сообщил в своем микроблоге в Twitter, что ему запретили выезд из России, пишет DW.com.

По словам Навального, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него отобрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено.

Как сообщил Навальный, пограничники не уточнили, по каким причинам ему закрыт выезд из России, сославшись лишь на "некое письмо".

Публичное заседание ЕСПЧ по делу "Навальный против России" запланировано на 15 ноября. Дело касается жалобы оппозиционера на его задержание, арест и административные наказания в семи случаях в 2012 и 2014 годах, а также нарушений его прав по предположительно политическим мотивам.

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