Перспективы Кокорина и Мамаева: "Они обязательно получат срок"

«Сейчас все говорят, что их до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он, Кокорин, не тренируется. Вообще не двигается. Растренированность…

С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало.

Хотя «Зенит» должен биться за то, чтобы было расследование настоящее, справедливое, чтобы не «отмазывали», как говорят, но и чтобы молва людей, которые жаждут крови... Надо рассмотреть все нюансы, как скажут профессионалы, так и будет».