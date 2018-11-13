Ратас пригласил бизнесменов Германии ознакомиться с новаторскими бизнес-моделями Эстонии

Ратас отметил, что Германия — сильное и инновационное промышленное государство, желающее всё больше внедрять электронные решения. «Эстония представляет собой лучшее место для тестирования, разработки и внедрения новых технологий», — сказал Ратас и добавил, что в скором времени сети 5G, обеспечивающие быструю мобильную связь, помогут создать и внедрить новые бизнес-модели. «К концу этого года предприятие Ericsson и Таллиннский технический университет запустят первую пилотную сеть 5G как раз в кампусе технического университета», — привел пример премьер-министр.

По словам Ратаса, правительство поддерживает иностранных инвесторов поощряющими новаторство законами и нормативными актами, которые способствуют гибкости, уменьшают бюрократию и экономят время и деньги. «К примеру, малые и средние предприятия могут вести свою деятельность без бухгалтеров, поскольку с 2020 года налоговые декларации для них станут полностью автоматизированными. Это один из примеров того, как мы хотим предложить понятную, стабильную и прозрачную бизнес-среду для предпринимателей», — пояснил премьер-министр.

«Я знаю, что сегодня одной из самых серьезных проблем для предпринимателей является нехватка квалифицированной рабочей силы. Нам следует серьезно заняться решением этой проблемы, если мы хотим, чтобы Эстония оставалась привлекательной для инвестиций страной», — сказал Ратас, ссылаясь на состоявшуюся в начале года в Гамбурге аналогичную встречу с крупнейшими немецкими компаниями.

Во вторник премьер-министр примет участие в экономическом форуме, организованном крупнейшим в Германии ежедневным изданием Süddeutsche Zeitung. На форуме Ратас обсудит с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и сербской коллегой Аной Брнабич развитие и видение будущего цифровой Европы на примере трех стран.