Забронировать квартиру можно дома на диване

По словам директора по продажам компании Endover, первой в Эстонии начавшей онлайн-продажи недвижимости, Марко Мянниметса, недавно запущенное решение по продажам полностью себя оправдало. Люди заинтересованы в быстром и удобном бронировании. «На сегодняшний день 30 покупателей осуществили сделку купли-продажи в интернете. В прошлом месяце 60% от всех сделок было совершено онлайн. Это верный знак, что новое решение нравится людям. Квартиры покупали во всех жилищных комплексах, где была открыта онлайн-продажа», - уточняет Марко Мянниметс.

«Также есть интерес и к тем объектам, открытая продажа которых еще не началась и информация о них доступна только по предварительной регистрации. Например, для находящегося в Кристийне высотного здания Torn, ноябрь начался с двух онлайн-сделок в один день».

По оценке Мянниметса рост тренда продолжится. «Онлайн-решение - очень удобная и безопасная возможность для людей ознакомиться и купить квартиру, когда они этого пожелают, вне зависимости от времени и места. Образно говоря, это интернет-магазин недвижимости, где покупатель может приобрести квартиру со всеми дополнениями, которые есть у объекта.

Например сразу можно выбрать парковочные места, кладовые помещения, террасы и пакеты внутренней отделки квартир. Все абсолютно так же, как было бы при встрече с менеджером по продажам в конторе. Теперь это можно сделать дома на диване или в путешествии. Система надежно объединена с безопасным Платежным центром и соблюдает все юридические нормы, а также требования безопасности при заключении сделки купли-продажи».