Фото: полиция разыскивает подозреваемого в ограблении

В конце 2017 года в период рождественских праздников в деревне Тутермаа волости Харку Харьюского уезда было совершено ограбление. В частные владения жертвы проникли с целью кражи инструментов. Собственнику имущества были причинены легкие телесные повреждения.

В рамках возбужденного уголовного дела полиция устанавливает личность изображенного на фотографии человека. Руководитель группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что подозреваемый может находиться в Харьюмаа, но прежде всего в Кейла.

Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении. ФОТО: PPA