Фото: полиция разыскивает подозреваемого в ограблении

Полиция разыскивает 36-летнего мужчину, которого подозревают в совершении ограбления в конце 2017 года.
В конце 2017 года в период рождественских праздников в деревне Тутермаа волости Харку Харьюского уезда было совершено ограбление. В частные владения жертвы проникли с целью кражи инструментов. Собственнику имущества были причинены легкие телесные повреждения.
В рамках возбужденного уголовного дела полиция устанавливает личность изображенного на фотографии человека. Руководитель группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что подозреваемый может находиться в Харьюмаа, но прежде всего в Кейла.
«Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения данного мужчины, позвонить по телефону криминального бюро Пыхьяской префектуры 5805 8200 или отправить электронное письмо по адресу pohja.isikuvihje@politsei.ee», - собщил Варес.