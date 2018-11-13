В гостиные возвращается противоречивый тренд, вызвавший дискуссии дизайнеров

Лет двадцать назад в моде были разнообразные ступеньки, превращавшие, главным образом, гостиные в многоярусные помещения. Гостиная со сложным рельефом представляет определенные трудности для строителей и вызывает смешанные чувства у дизайнеров интерьера, рассказывает realsimple.com.

С одной стороны, дизайнеры интерьера считают, что в многоуровневой гостиной меньше стен, а следовательно, комната становится более просторной и визуально более привлекательной.

Однако проектирование дизайна и переделка гостиных в многоуровневые в уже обжитых домах достаточно затруднительны. К тому же, судя по всему, этот тренд долго не продержится.