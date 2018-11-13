В гостиные возвращается противоречивый тренд, вызвавший дискуссии дизайнеров

Хорошо забытый интерьерный тренд вызывает у дизайнеров и радость встречи, и головную боль, пишет портал Kodustiil.
Лет двадцать назад в моде были разнообразные ступеньки, превращавшие, главным образом, гостиные в многоярусные помещения. Гостиная со сложным рельефом представляет определенные трудности для строителей и вызывает смешанные чувства у дизайнеров интерьера, рассказывает realsimple.com.
A perforated brick facade shields a glowing London infill home. Dubbed Aperture House, the two-bedroom, two-bath home was designed by the London–based firm @paul_archer_design for an artist and interior designer. The architects retained the brick boundary wall at the front of the property, then positioned the new 968-square-foot residence behind it. To take the full tour, click the link in bio. - Photo by Kilian O’Sullivan @kilianosullivan #renovation #remodel #london #brick #perforated brick #jungalow #greenery #sunkenlivingroom #diningroom #openplan #interior #interiordesign #interiorarchitecture #moderndesign #modernarchitecture
С одной стороны, дизайнеры интерьера считают, что в многоуровневой гостиной меньше стен, а следовательно, комната становится более просторной и визуально более привлекательной.
Однако проектирование дизайна и переделка гостиных в многоуровневые в уже обжитых домах достаточно затруднительны. К тому же, судя по всему, этот тренд долго не продержится.
Следует также иметь в виду, что строительство многоуровневой гостиной не является дешевым удовольствием, и большая часть мебели должна быть изготовлена на заказ. Также многоуровневая гостиная может стать небезопасной для детей.