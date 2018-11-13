Вт, 13.11.2018
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В гостиные возвращается противоречивый тренд, вызвавший дискуссии дизайнеров

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Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Хорошо забытый интерьерный тренд вызывает у дизайнеров и радость встречи, и головную боль, пишет портал Kodustiil. 

Лет двадцать назад в моде были разнообразные ступеньки, превращавшие, главным образом, гостиные в многоярусные помещения. Гостиная со сложным рельефом представляет определенные трудности для строителей и вызывает смешанные чувства у дизайнеров интерьера, рассказывает realsimple.com.

С одной стороны, дизайнеры интерьера считают, что в многоуровневой гостиной меньше стен, а следовательно, комната становится более просторной и визуально более привлекательной.

Однако проектирование дизайна и переделка гостиных в многоуровневые в уже обжитых домах достаточно затруднительны. К тому же, судя по всему, этот тренд долго не продержится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunken lounge area all done with Faither wood flooring #interiordesign #sunkenlivingroom

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Следует также иметь в виду, что строительство многоуровневой гостиной не является дешевым удовольствием, и большая часть мебели должна быть изготовлена на заказ. Также многоуровневая гостиная может стать небезопасной для детей. 

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