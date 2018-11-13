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Жестокое убийство в Таллинне: обвиняемому вынесли приговор Видео и фото из зала суда

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Сегодня Харьюский уездный суд вынес приговор 38-летнему Владимиру Тейнемаа, который в марте этого года зарезал своего случайного знакомого Олега.

За убийство Тейнемаа должен будет провести в тюрьме 13 лет, к которым добавили еще 2,5 года ранее неотбытого наказания.

Согласно обвинению, в ходе совместного распития алкогольных напитков в находящейся в Мустамяэ квартире между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой Тейнемаа зарезал своего собутыльника.

Следствие установило, что жертве нанесли по меньшей мере 15 ударов кухонным ножом. Удары наносились повсюду, в том числе и в лицо и прямо в сердце. Нападение было настолько жестоким, что наконечник ножа был сломан о предплечье жертвы, а лезвие было сильно изогнуто.

Кроме того, следствие установило, что Тейнемаа выволок уже мертвого Олега в прихожую с целью избавиться от тела.

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