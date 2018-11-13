Ограбление Circle K: нож к горлу, деньги из кассы (видео)
13 ноября 2018, 10:30
20 августа вечером в Риге мужчина, личность которого до сих пор не установлена, угрожая работнику ножом, ограбил АЗС Circle K и вынес все деньги из кассы.
Несмотря на то, что преступник был зафиксирован видеокамерами с нескольких ракурсов, полиция до сих пор не может идентифицировать и найти его.
Стражи порядка призывают всех, кто может дать какую-либо информацию по данному случаю или узнает мужчину на видео, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.
Видеозапись смотрите ЗДЕСЬ!