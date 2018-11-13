Вт, 13.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Ограбление Circle K: нож к горлу, деньги из кассы (видео)

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ФОТО: скриншот видео

20 августа вечером в Риге мужчина, личность которого до сих пор не установлена, угрожая работнику ножом, ограбил АЗС Circle K и вынес все деньги из кассы. 

Несмотря на то, что преступник был зафиксирован видеокамерами с нескольких ракурсов, полиция до сих пор не может идентифицировать и найти его. 

Стражи порядка призывают всех, кто может дать какую-либо информацию по данному случаю или узнает мужчину на видео, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.

Видеозапись смотрите ЗДЕСЬ!

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