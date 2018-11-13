Вт, 13.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Киев за 50 евро!

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Киев.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 551 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 139 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 274 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 316 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Рим начиная с 97 евро

Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 105 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 117 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 104 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 48 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк и Лос-Анджелес начиная с 274 евро

Кругосветное путешествие со стартом из Таллинна начиная с 649 евро

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