Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Киев за 50 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 50 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 551 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 139 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 274 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 316 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Рим начиная с 97 евро
Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 105 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 117 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 104 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 48 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк и Лос-Анджелес начиная с 274 евро
Кругосветное путешествие со стартом из Таллинна начиная с 649 евро