Тошнотворны все же только люди

ei töö

ega kirjandus

tülgastavad

on ikka

inimesed

oma andetust

ja saamatust

tasa teha püüdes

Мне очень жаль, что ни одно издательство сегодня не заинтересовано в выпуске сборников переводов эстонской поэзии на русский язык. Они могли бы стать очень важным пособием в изучении современной эстонской культуры в русских школах и принесли бы гораздо больше пользы, чем все конференции и симпозиумы по вопросам интеграции. В этой связи я обратила внимание, что эстонские поэты, в частности Михкель Каэватс, цитируют в своих эстонских стихах русских поэтов на русском языке (Пушкина, Бродского), исходя из того, что читатель поэзии, если и не поймет оригинал, то даст себе труд самостоятельно найти перевод или почувствует хотя бы музыку стиха. И еще близкий пример: переводя на эстонский книгу «Три города Довлатова» Эрле Нымм дает сначала русский оригинал, а ниже, в скромных скобках, свой вариант, который я бы назвала полноценным переводом, учитывая привычную ритмическую вольность эстонской поэзии.

Такие пути взаимной приязни и уважительности кажутся мне очень и очень продуктивными.

Мои эстонские коллеги считают (и говорили об этом), что в глубине души каждый человек может быть поэтом, просто он об этом не знает. Я не согласна с такой точкой зрения, но убеждена, что человек, который умеет слушать, понимать и читать поэзию, несомненно отличается от тех, кто глух к стихотворной строке.

Сельские библиотеки не запущены, не убоги, а, заверяю вас, в прекрасном состоянии, там принято собираться, устраивать вечера поэзии, держать в руках бумажные книги. А ученые доказали, что человек, приникающий к буквам на бумаге, гораздо лучше запоминает текст, чем тот, что пользуется разного вида смартфонами для чтения.

(Я вовсе не пытаюсь нарисовать некую идиллию: работы вдали от столицы все меньше и меньше, молодежь уезжает – кто-то в Европу, кто-то аж в Австралию, бедность и беспомощность подкрадывается отовсюду; но просто сейчас я пишу не об этом).

Флориан Зеллер и Франц Кафка