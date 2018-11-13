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  • Штрафы и отлучения от еврокубков: УЕФА может пересмотреть дела по финансовому фэйр-плей

Штрафы и отлучения от еврокубков: УЕФА может пересмотреть дела по финансовому фэйр-плей

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Manchester City's Argentinian striker Sergio Aguero celebrates his late winning goal with team-mates during the English Premier League football match between Manchester City and Queens Park Rangers at The Etihad stadium in Manchester, north-west England on May 13, 2012. Manchester City won the game 3-2 to secure their first title since 1968. AFP PHOTO/PAUL ELLIS RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

ФОТО: PAUL ELLIS / AFP

УЕФА выступил с заявлением по поводу финансового фэйр-плей. Заявление сделано на фоне публикаций Football Leaks о возможных нарушениях правил ФФП со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других топ-клубов, передает sports.ru.

«Введение финансового фэйр-плей оздоровило финансовую ситуацию в европейском футболе. Семь лет назад совокупный долг европейских клубов составлял 1,7 миллиарда евро. В прошлом году суммарная прибыль составила 600 миллионов. Для европейского футбола это, безусловно, успех.

Клубы, желающие участвовать в еврокубках, согласны неукоснительно следовать правилам ФФП. Сотрудничество с клубами основано на предоставлении исчерпывающей и подлинной информации о финансах. При этом УЕФА вправе проверять получаемые сведения.

Ежегодно УЕФА оценивает безубыточность и соответствие клубов требованиям ФФП за последние три года. Если в этой связи появляется новая информация, УЕФА будет использовать ее для пересмотра данных и потребует со стороны соответствующих клубов объяснений, уточнений или опровержений.

Если новая информация укажет на то, что вердикты по предыдущим делам были вынесены неверно, то они могут быть вновь рассмотрены в индивидуальном порядке. Это касается всех клубов, обращающихся в УЕФА за лицензией и участвующих в еврокубках», – говорится в заявлении УЕФА.

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