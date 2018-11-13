Охота на рынке труда: каждого четвертого работника переманивают лучшей зарплатой

Каждый квартал этого года около семи процентов работников уходили от своего работодателя по собственному желанию и начинали работать где-то еще. В широком масштабе, по словам Каттая, это означает, что за год каждый четвертый работник нашел себе дорогу к новым возможностям.

Экономическая среда сейчас самая благоприятная за последние годы. Спрос на продукцию и услуги растет как на домашнем, так и на зарубежном рынках, и чтобы стать их частью и увеличить продажи предприятиям в любом случае нужно нанимать новых работников. Поскольку безработных сейчас мало, предприятиям приходится переманивать уже работающих людей, предлагая им более лучшие зарплаты. Поэтому текучка кадров в Эстонии сейчас больше, чем когда-либо раньше, описал ситуацию экономист.

«Даже во время предыдущего бума, когда ходили разговоры о том, что строителей нанимают практически в очередях к кассам строительных магазинов, рабочие места не меняли так легко, как сейчас. Можно представить, насколько жуткой была бы ситуация, если бы нехватку рабочей силы не смягчала рабочая миграция, которая по сравнению с теми временами значительно увеличилась», - сказал он.

Ясно, что в такой ситуации выигрывают те предприятия, которые могут предложить лучшие условия труда - прежде всего, большую зарплату: «Нет ничего удивительного в том, что, согласно опросам, от нехватки работников страдают прежде всего те предприятия, у которых низкие показатели производительности, а поэтому - и маленькие зарплаты. Для некоторых ситуация становится невыносимой, поскольку на предпринимательском ландшафте идет жесткая борьба за выживание».

Он объяснил, что переход людей на более оплачиваемые рабочие места – это одна из причин, по которой средняя зарплата растет так быстро. Даже вступившая в силу в начале года новая система подоходного налога, от которой ждали определенного смягчения роста расходов на рабочую силу, не повлияла на рост зарплат: «Одним словом, борьба за работников идет полным ходом».

Безработица самая низкая за последние 10 лет

В конце октября безработными были зарегистрированы 29 759 человек, что составляет 4,6 процента от людей начиная с 16-летнего возраста и заканчивая пенсионным. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

И термометр рабочей силы Центрального союза работодателей показывает, что ситуация на рынке рабочей силы очень горячая. И хотя количество безработных в сравнении с вакансиями в третьем квартале несколько увеличилось, 40 процентов работодателей по-прежнему считают нехватку рабочей силы крупнейшим фактором, препятствующим развитию.