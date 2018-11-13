Охота на рынке труда: каждого четвертого работника переманивают лучшей зарплатой

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, сейчас происходит самая крупная с момента восстановления независимости Эстонии текучка кадров, и уже каждый четвертый работник меняет место ради более высокой зарплаты или лучших условий труда, пишет Postimees.
Каждый квартал этого года около семи процентов работников уходили от своего работодателя по собственному желанию и начинали работать где-то еще. В широком масштабе, по словам Каттая, это означает, что за год каждый четвертый работник нашел себе дорогу к новым возможностям.
Экономическая среда сейчас самая благоприятная за последние годы. Спрос на продукцию и услуги растет как на домашнем, так и на зарубежном рынках, и чтобы стать их частью и увеличить продажи предприятиям в любом случае нужно нанимать новых работников. Поскольку безработных сейчас мало, предприятиям приходится переманивать уже работающих людей, предлагая им более лучшие зарплаты. Поэтому текучка кадров в Эстонии сейчас больше, чем когда-либо раньше, описал ситуацию экономист.
«Даже во время предыдущего бума, когда ходили разговоры о том, что строителей нанимают практически в очередях к кассам строительных магазинов, рабочие места не меняли так легко, как сейчас. Можно представить, насколько жуткой была бы ситуация, если бы нехватку рабочей силы не смягчала рабочая миграция, которая по сравнению с теми временами значительно увеличилась», - сказал он.
Ясно, что в такой ситуации выигрывают те предприятия, которые могут предложить лучшие условия труда - прежде всего, большую зарплату: «Нет ничего удивительного в том, что, согласно опросам, от нехватки работников страдают прежде всего те предприятия, у которых низкие показатели производительности, а поэтому - и маленькие зарплаты. Для некоторых ситуация становится невыносимой, поскольку на предпринимательском ландшафте идет жесткая борьба за выживание».
Он объяснил, что переход людей на более оплачиваемые рабочие места – это одна из причин, по которой средняя зарплата растет так быстро. Даже вступившая в силу в начале года новая система подоходного налога, от которой ждали определенного смягчения роста расходов на рабочую силу, не повлияла на рост зарплат: «Одним словом, борьба за работников идет полным ходом».
Безработица самая низкая за последние 10 лет
В конце октября безработными были зарегистрированы 29 759 человек, что составляет 4,6 процента от людей начиная с 16-летнего возраста и заканчивая пенсионным. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.
И термометр рабочей силы Центрального союза работодателей показывает, что ситуация на рынке рабочей силы очень горячая. И хотя количество безработных в сравнении с вакансиями в третьем квартале несколько увеличилось, 40 процентов работодателей по-прежнему считают нехватку рабочей силы крупнейшим фактором, препятствующим развитию.
«Правительство в ожидании выборов кружит на месте и ждет, что проблема решится сама собой. Не решится. Ситуация обостряется каждый месяц. Куда ни посмотри, везде не хватает людей. Сегодня работников не хватает уже и в медицине и в сфере опеки, в результате чего врачи будут оставлять людей без помощи. И политики говорят о необходимости что-то делать, но ситуация не меняется уже долгое время», - сказал в начале ноября руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.