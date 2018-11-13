Обрызгала проехавшая мимо машина? Узнайте, как можно привлечь нарушителя к ответственности

Когда на улице дождь или мокрый снег, нередко бывает, что проезжающая мимо автобусной остановки или тротуара машина обливает пешеходов водой из лужи. Водителю следует быть чрезвычайно внимательными, поскольку за данное нарушение ему грозит штраф до 80 евро, пишет Geenius.
По словам ведущего специалиста из отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмера Тикерпе, Закон о дорожном движении обязывает водителей выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, а при необходимости скорость следует снизить настолько, чтобы не обрызгать другого участника движения водой, грязью и т. д.
«Если пешехода обрызгала водой проехавшая мимо машина, он может обратиться в полицию», - сообщил Тикерпе.
В заявлении надо будет указать место и время, когда это произошло. Также потребуется указать регистрационный номер автомобиля, цвет машины и по возможности описать человека, находившегося за рулем. Полиция изучит заявление, а затем примет решение о возможности возбуждения дела о проступке.
«Если факт нарушения будет доказан, водителю грозит штраф до 80 евро», - сообщил полицейский.
Водителям, которые заметили, что облили пешехода, рекомендуют остановиться и предложить помощь. Например, оплатить расходы на чистку одежды.