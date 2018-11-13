Обрызгала проехавшая мимо машина? Узнайте, как можно привлечь нарушителя к ответственности

По словам ведущего специалиста из отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмера Тикерпе, Закон о дорожном движении обязывает водителей выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, а при необходимости скорость следует снизить настолько, чтобы не обрызгать другого участника движения водой, грязью и т. д.

«Если пешехода обрызгала водой проехавшая мимо машина, он может обратиться в полицию», - сообщил Тикерпе.

В заявлении надо будет указать место и время, когда это произошло. Также потребуется указать регистрационный номер автомобиля, цвет машины и по возможности описать человека, находившегося за рулем. Полиция изучит заявление, а затем примет решение о возможности возбуждения дела о проступке.

«Если факт нарушения будет доказан, водителю грозит штраф до 80 евро», - сообщил полицейский.