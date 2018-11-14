Вполне серьезно: обставляем квартиру по фэн-шуй

Создавая интерьер квартиры, хозяева тщательно продумывают критерии комфортного проживания. Расположение предметов интерьера, его стиль и цвет могут способствовать приходу в жизнь удачи и улучшению здоровья. Это происходит благодаря грамотному сохранению положительной энергетики дома, благотворно влияющей на всех домочадцев.

Древнее учение фэн-шуй основано на организации окружающего пространства таким образом, чтобы распределять движущиеся потоки энергии благоприятно. Использование правил фэн-шуй в квартире создает индивидуальную энергетику жилища, активизируя потоки позитивной энергии и нейтрализуя неблагоприятное воздействие отрицательных волн.

ФОТО: Фото: koffkindom.ru

Оформление каждой из зон требует индивидуального подхода, но существует ряд основных правил, соблюдение которых необходимо для всей квартиры:

- чистота, порядок и аккуратность всего интерьера в целом, не упуская из виду мелочей;

- неработающие механизмы и поломанные предметы должны быть безжалостно выброшены;

- обилие света, недостаток дневного освещения можно компенсировать искусственными источниками света;

- отсутствие загрязнений и пыли на любых поверхностях, особенно стенах, потолке и полу;

- приветствуется простор и свобода в общем убранстве, габаритные предметы не должны стоять на пути и мешать свободному передвижению;

- межкомнатные двери во всех комнатах должны открываться внутрь, кроме ванны и туалета, в эти помещения нужно открывать их наружу;

- выше уровня головы нельзя развешивать острые и колющие предметы, а пространство над кроватью надо оставлять свободным;

- в интерьере не должны присутствовать гербарии и сухие цветы, растения с колючками и фотографии умерших родственников;

- наличие необжитых или захламленных помещений может накапливать отрицательную энергетику и негативно влиять на общую атмосферу квартиры;

- все домочадцы должны чувствовать себя уютно, поэтому, создавая интерьер, надо прислушиваться к пожеланиям каждого.