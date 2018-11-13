Языковая инспекция: муниципальная газета в Нарве должна обязательно выходить и на эстонском

По оценке Языковой инспекции, самоуправления в Эстонии не могут издавать собственные газеты исключительно на русском языке, поскольку в таком случае будет нарушено конституционное право эстоноязычных жителей получать информацию, распространяемую для общего пользования.
Об этом сообщил порталу Rus.ERR глава Языковой инспекции Ильмар Томуск, комментируя план нарвских властей по выпуску собственной муниципальной газеты.
«Статья 44 Конституции устанавливает, что у каждого человека есть право получать информацию, распространяемую для общего пользования. В данном случае Нарвская горуправа в качестве органа местного самоуправления через газету распространяет информацию для жителям города. Указанное в статье Конституции „право каждого“ касается и эстоноязычных жителей города, у которых есть право получать на эстонском языке распространяемую для общего пользования информацию», - сказал Томуск, отметив, что эта общая информационная функция издания вытекает и из его устава, утвержденного Нарвским горсобранием.
Он добавил, что исключительно на русском языке в Эстонии мог бы выходить печатный орган культурной автономии национального меньшинства, если бы такая автономия существовала.