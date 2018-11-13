Языковая инспекция: муниципальная газета в Нарве должна обязательно выходить и на эстонском

«Статья 44 Конституции устанавливает, что у каждого человека есть право получать информацию, распространяемую для общего пользования. В данном случае Нарвская горуправа в качестве органа местного самоуправления через газету распространяет информацию для жителям города. Указанное в статье Конституции „право каждого“ касается и эстоноязычных жителей города, у которых есть право получать на эстонском языке распространяемую для общего пользования информацию», - сказал Томуск, отметив, что эта общая информационная функция издания вытекает и из его устава, утвержденного Нарвским горсобранием.