Фото: как преобразить неприглядную ванную в съемной квартире

Нередко интерьер арендованной квартиры оставляет желать лучшего. Это и несогласованные по стилю светильники, и краска на стенах не первой свежести. Что делать? Совет дает Effectivehouse.
Хотя ремонт в съемной квартире делать, согласитесь, бессмысленно, разве что по договоренности с хозяином и за большую скидку в оплате квартиры, но, тем не менее, уюта можно добавить самостоятельно.
Применив некоторые простые приемы, можно, например, преобразить интерьер ванной комнаты. Один из самых простых и действенных способов - добавить картины, статуэтки и другие элементы декора.
Можно повесить одну большую картину или фотографию, или несколько маленьких. Поменяйте занавеску для душа, постелите пушистый коврик, поставьте горшок с цветком, не требующим яркого света. Кажется, что идеи дизайнеров бесконечны. Все ФОТОГРАФИИ смотрите в одном месте.