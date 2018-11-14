Фото: как преобразить неприглядную ванную в съемной квартире

Хотя ремонт в съемной квартире делать, согласитесь, бессмысленно, разве что по договоренности с хозяином и за большую скидку в оплате квартиры, но, тем не менее, уюта можно добавить самостоятельно.

Применив некоторые простые приемы, можно, например, преобразить интерьер ванной комнаты. Один из самых простых и действенных способов - добавить картины, статуэтки и другие элементы декора.