Названы города, которые не могут прожить без туристов

Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в настоящее время Канкун является городом с наибольшей зависимостью от туризма. Этот сектор экономики напрямую генерирует почти половину всего городского ВВП (49,6%), что делает Канкун самым туристическим в мире с этой точки зрения, пишет turizm.ru. Некогда тихая рыбацкая деревня в 1972 году превратилась в мекку для туристов со всего мира. Ориентация на международный рынок не случайна, так как более половины всех расходов в туризме делают именно иностранные путешественники. Туристы из США составляют большую часть посетителей курорта с долей 63%.