Названы города, которые не могут прожить без туристов

Мексиканский Канкун назван самым зависимым от туризма городом в мире. Об этом сообщает Lonely Planet.
Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в настоящее время Канкун является городом с наибольшей зависимостью от туризма. Этот сектор экономики напрямую генерирует почти половину всего городского ВВП (49,6%), что делает Канкун самым туристическим в мире с этой точки зрения, пишет turizm.ru. Некогда тихая рыбацкая деревня в 1972 году превратилась в мекку для туристов со всего мира. Ориентация на международный рынок не случайна, так как более половины всех расходов в туризме делают именно иностранные путешественники. Туристы из США составляют большую часть посетителей курорта с долей 63%.
Далее в списке зависимых от туризма идет Марракеш. Туристы приносят 30,2% ВВП марокканского города. В докладе WTTC указано, что треть всех иностранных гостей Марракеша составляют французы. Китайский Макао, прежде являвшийся португальской колонией, занял третье место. Туристический сектор приносит городу 29,3% ВВП. За ним следуют Орландо во Флориде (18,7%) и турецкая Анталия (17,6%). Также в первой десятке городов, чья экономика наиболее зависима от туристов, оказались Дубровник (17,4%), Лас-Вегас (16,7%), Венеция (11,4%), Дубай (10,1%) и Бангкок (10%).
Ранее эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям назвали Шанхай рекордсменом по заработкам на туристах. Вклад туризма в ВВП этого крупнейшего города в Китае составил порядка 35 миллиардов долларов. За ним идут Пекин ($ 32,5 млрд), Париж ($ 28 млрд), Орландо ($ 24,8 млрд), Нью-Йорк ($ 24,8 млрд), Токио ($ 21,7 млрд), Бангкок (21,3 млрд долларов), Мехико ($ 19,7 млрд) и Лас-Вегас ($ 19,5 млрд).