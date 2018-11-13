Вт, 13.11.2018
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Украинский футбол потряс скандал

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Андрей Павелко и Виталий Кличко.

ФОТО: Sergei Supinsky / AFP

В отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко возбудили три уголовных дела.

Об этом сообщил адвокат Олег Скупинский на пресс-конференции, посвященной коррупции в украинском футболе.

Против Павелко возбудило дела Национальное антикоррупционное бюро Украины по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

Также в отношении чиновника началось полицейское расследование по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

В Генеральной прокуратуре Украины возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение, растрата имущество или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах» и «Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелых последствий»

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