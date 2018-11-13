Украинский футбол потряс скандал

В отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко возбудили три уголовных дела.
Об этом сообщил адвокат Олег Скупинский на пресс-конференции, посвященной коррупции в украинском футболе.
Против Павелко возбудило дела Национальное антикоррупционное бюро Украины по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».
Также в отношении чиновника началось полицейское расследование по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
В Генеральной прокуратуре Украины возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение, растрата имущество или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах» и «Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелых последствий»