Украинский футбол потряс скандал

Об этом сообщил адвокат Олег Скупинский на пресс-конференции, посвященной коррупции в украинском футболе.

Против Павелко возбудило дела Национальное антикоррупционное бюро Украины по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

Также в отношении чиновника началось полицейское расследование по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».